السيطرة على حريق بـ6 منازل فى أبوكبير.. وإصابة 6 مواطنين بحالات اختناق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق هائل شب بعدد 6 منازل بعزبة عازر التابعة لقرية منشية رضوان بمركز أبوكبير، حيث شب الحريق بمنزل بالطوب اللبن وامتد لخمسة منازل مجاورة، بسبب الموجة الحارة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- حريق هائل بـ6 منازل فى قرية رضوان بالشرقية بسبب الموجة الحارة
وأسفر الحريق عن إصابة 6 أشخاص باختناق وتم إسعافهم فى الحال.
تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من المقدم شريف حمادة رئيس مباحث أبوكبير، يفيد نشوب حريق هائل بعدد 6 منازل بعزبة عازل بمنشة رضوان.
>- حريق هائل بـ6 منازل فى قرية رضوان بالشرقية بسبب الموجة الحارة