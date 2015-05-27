السيطرة على حريق بـ6 منازل فى أبوكبير.. وإصابة 6 مواطنين بحالات اختناق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق هائل شب بعدد 6 منازل بعزبة عازر التابعة لقرية منشية رضوان بمركز أبوكبير، حيث شب الحريق بمنزل بالطوب اللبن وامتد لخمسة منازل مجاورة، بسبب الموجة الحارة.

وأسفر الحريق عن إصابة 6 أشخاص باختناق وتم إسعافهم فى الحال.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من المقدم شريف حمادة رئيس مباحث أبوكبير، يفيد نشوب حريق هائل بعدد 6 منازل بعزبة عازل بمنشة رضوان.

- حريق هائل بـ6 منازل فى قرية رضوان بالشرقية بسبب الموجة الحارة