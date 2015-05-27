أخبار عاجلة

وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط ٢٤ جهاز لاسلكى بحوزة راكبة أمريكية بمطار القاهرة

Google+ Print
ضبط ٢٤ جهاز لاسلكى بحوزة راكبة أمريكية بمطار القاهرة ضبط ٢٤ جهاز لاسلكى بحوزة راكبة أمريكية بمطار القاهرة

تحفظت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، على ٢٤ جهازاً لاسلكياً للإرسال والاستقبال، عَثرعليها مخبأة بحقائب راكبة أمريكية من أصل مصري، عقب وصولها على الطائرة المصرية القادمة من ميونخ.

وكانت السلطات الجمركية ، قد اشتبهت في حقائب الراكبة الأمريكية من أصل مصري، أثناء إنهاء  الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة القادمة من ميونخ، وبفحص الحقائب، عَثر بداخلها على ٢٤ جهازاً لاسلكياً للاستقبال والإرسال، وبناءاً على ذلك أمر أحمد حسن رئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، بحجز المضبوطات وإحالة الراكبة للجهات الأمنية المختصة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا