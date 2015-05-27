ضبط ٢٤ جهاز لاسلكى بحوزة راكبة أمريكية بمطار القاهرة

تحفظت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، على ٢٤ جهازاً لاسلكياً للإرسال والاستقبال، عَثرعليها مخبأة بحقائب راكبة أمريكية من أصل مصري، عقب وصولها على الطائرة المصرية القادمة من ميونخ.

وكانت السلطات الجمركية ، قد اشتبهت في حقائب الراكبة الأمريكية من أصل مصري، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة القادمة من ميونخ، وبفحص الحقائب، عَثر بداخلها على ٢٤ جهازاً لاسلكياً للاستقبال والإرسال، وبناءاً على ذلك أمر أحمد حسن رئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، بحجز المضبوطات وإحالة الراكبة للجهات الأمنية المختصة.