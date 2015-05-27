أخبار عاجلة

وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ المنيا : خاطبت رئيس الوزراء لرفع الاعتمادات المالية المخصصة لمستشفى الجامعة

Google+ Print
محافظ المنيا : خاطبت رئيس الوزراء لرفع الاعتمادات المالية المخصصة لمستشفى الجامعة محافظ المنيا : خاطبت رئيس الوزراء لرفع الاعتمادات المالية المخصصة لمستشفى الجامعة

 قال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، إنه خاطب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لرفع الاعتمادات المالية المخصصة لمستشفى المنيا الجامعي، بهدف إعادة تطوير المستشفى ودعم الخدمة الطبية المقدمة من خلالها ،ورفع كفاءة المستشفى للتعامل مع كافة الحالات، مطالبا القائمين على المستشفى بالعمل على إعادة الانضباط للمستشفى من خلال إعادة هيكلة النظام الإداري ،مع استخدام الحزم الشديد في التعامل مع المقصرين والفاسدين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا ، بحضورالدكتورجمال أبوالمجد رئيس الجامعة ،حيث قدم المحافظ خالص تهانيه لرئيس الجامعة على تعيينه رئيسا لجامعة المنيا ،كما ناقش العديد من المقترحات الخاصة بتطوير المستشفى الجامعي .

وطالب المحافظ عمداء الكليات بالاستمرار في التعاون مع المحافظة بهدف تحقيق المنفعة العامة للمواطنين ،موضحا انه تم تشكيل لجنة عليا للاستشارات الفنية والهندسية من الجامعة للاستعانة بها في كافة الاستشارات الهندسية ،وأوضح انه سيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل لجنة مماثلة لإعادة الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة من خلال كليات الفنون الجميلة والسياحة وغيرها.

وأعرب الدكتورجمال أبوالمجد رئيس الجامعة عن شكره لعمداء الكليات والأساتذة على مابذلوه من جهد خلال الفصل الدراسي الأول ،مما كان له تأثيره الايجابي على الطلاب في الحفل الختامي للأنشطة ، كما نقل تهانيه لكليات الهندسة والعلوم لاعتبارهما من ضمن الجامعات المعتمدة وحصولهما على الاعتماد الأكاديمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا