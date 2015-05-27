محافظ المنيا : خاطبت رئيس الوزراء لرفع الاعتمادات المالية المخصصة لمستشفى الجامعة

قال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، إنه خاطب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لرفع الاعتمادات المالية المخصصة لمستشفى المنيا الجامعي، بهدف إعادة تطوير المستشفى ودعم الخدمة الطبية المقدمة من خلالها ،ورفع كفاءة المستشفى للتعامل مع كافة الحالات، مطالبا القائمين على المستشفى بالعمل على إعادة الانضباط للمستشفى من خلال إعادة هيكلة النظام الإداري ،مع استخدام الحزم الشديد في التعامل مع المقصرين والفاسدين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا ، بحضورالدكتورجمال أبوالمجد رئيس الجامعة ،حيث قدم المحافظ خالص تهانيه لرئيس الجامعة على تعيينه رئيسا لجامعة المنيا ،كما ناقش العديد من المقترحات الخاصة بتطوير المستشفى الجامعي .

وطالب المحافظ عمداء الكليات بالاستمرار في التعاون مع المحافظة بهدف تحقيق المنفعة العامة للمواطنين ،موضحا انه تم تشكيل لجنة عليا للاستشارات الفنية والهندسية من الجامعة للاستعانة بها في كافة الاستشارات الهندسية ،وأوضح انه سيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل لجنة مماثلة لإعادة الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة من خلال كليات الفنون الجميلة والسياحة وغيرها.

وأعرب الدكتورجمال أبوالمجد رئيس الجامعة عن شكره لعمداء الكليات والأساتذة على مابذلوه من جهد خلال الفصل الدراسي الأول ،مما كان له تأثيره الايجابي على الطلاب في الحفل الختامي للأنشطة ، كما نقل تهانيه لكليات الهندسة والعلوم لاعتبارهما من ضمن الجامعات المعتمدة وحصولهما على الاعتماد الأكاديمي.