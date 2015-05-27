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واحد من بين 5 أشخاص لا يعرف كمية الماء الواجب عليه تناولها

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واحد من بين 5 أشخاص لا يعرف كمية الماء الواجب عليه تناولها واحد من بين 5 أشخاص لا يعرف كمية الماء الواجب عليه تناولها
ذكر باحثون أن ملايين من المرضى يزورون الأطباء بسبب مشكلات تتعلق بعدم شرب كميات كافية من الماء.

وقال الباحثون -بحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية- إن ما يبعث على الدهشة أنه من الشائع أن مواعيد زيارة الطبيب يحجزها مرضى يعانون من الجفاف.

فقد كشف بحث شمل 300 طبيب أن واحدًا من بين خمسة مرضى يذهب إلى الطبيب، لأنه يعانى من أعراض -مثل الإرهاق- تنجم عن عدم شرب كميات كافية من الماء.

وقال 4 بالمائة فقط من الأطباء إنهم يعتقدون بأن المرضى على وعى بكمية الماء التى يتعين عليهم أن يتناولونها يوميا.

من جانبه قال الدكتور روجر هندرسون "أرى العديد من الأشخاص فى عيادتى يشعرون بالتعب طوال الوقت"، وأضاف "بالطبع هناك العديد من الأسباب تسبب ذلك ولكن ما يبعث على الدهشة أن السبب الشائع كان إصابتهم بالجفاف"، وأوضح أن أعراضا أخرى للجفاف تبدأ قبل الشعور بالعطش من بينها التعب والإرهاق والصداع وقلة التركيز.

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مصر 365