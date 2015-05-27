بالصور.. المصريون فى ألمانيا يستعدون لاستقبال السيسى بلافتات التأييد

أكد معتز صلاح الدين رئيس حركة صوت مصر فى الخارج، أن أسعد فرج منسق الحركة فى ألمانيا سوف يترأس وفد حركة صوت مصر المقرر مشاركته فى استقبال الرئيس السيسى خلال زيارته لألمانيا فى الثالث من يونيو القادم.



>

وفد من حركة صوت مصر فى ألمانيا

وأشار رئيس حركة صوت مصر فى الخارج فى بيان له منذ قليل، إلى أن منسق الحركة فى ألمانيا يشارك فى برنامج الترحيب بالرئيس خلال زيارته للعاصمة الألمانية يوم ٣ يونيو القادم، كما تواصل مع ماجد سعد رئيس المنظمة الألمانية المصرية ونائب رئيس المنظمة رودولف تيلينج عضو الحزب الديمقراطى الاشتراكى.



>

أحد أعضاء حركة صوت مصر يرفع لافتة للترحيب بالسيسى

ومن المقرر أن يتحرك وفد حركة صوت مصر بالخارج من مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا برئاسة أسعد فرج منسق الحركة فى ألمانيا ومعاونيه وأعضاء الحركة وبمشاركة من عدد من الألمان المحبين لمصر ومنهم الدكتور هانز افى فولنر خبير المياه الدولى والدكتور توماس لانج خبير الطاقة الشمسية الدولى والدكتور افالد سمر وهو بروفيسور فى الطب ومتخصص فى علاج السرطان كما سيضم وفد الحركة العديد من محبى مصر بجنوب ألمانيا كممثلين لحركة صوت مصر بالخارج وبالمشاركة مع الكتير من المنظمات والاتحادات وعلى رأسها المنظمة الألمانية المصرية.



>

عدد من أعضاء حركة صوت مصر فى ألمانيا مع عدد من الألمان استعدادا لزيارة السيسى

وأكدت حركة صوت مصر فى الخارج، أن برنامج الاستقبال والاحتفال سيبدأ صباحا أمام مقر الرئيس الألمانى يوآخم جواج ثم ينتقل الجميع ظهرا للذهاب أمام مقر المستشارة الدكتورة أنجلا مريكل ثم ينتقل الجميع عصرا إلى وسط برلين أمام المسرح المعد لليوم المصرى الألمانى.



>

لافتة لاستقبال السيسى خلال زيارته لألمانيا 3 يونيو المقبل

فيما قامت المنظمة الألمانية المصرية بدعوة عدد كبير من الألمان ومنهم سياسيون وفنانون ومحبو مصر من الشعب الألمانى لاستغلال الحدث وزيارة الرئيس للترويج للسياحة بمصر وتعريف الألمان بالصورة الحقيقية للوضع بمصر على العكس مما يتم الترويج له ببعض وسائل الإعلام الألمانية.



>

أعضاء حركة صوت مصر بالخارج يستعدون لزيارة السيسى

وأشادت الحركة بجهود المنظمة المصرية الألمانية التى أعدت احتفال مصرى ألمانى بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا بناء على دعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل واعتباره يوم الصداقة المصرية الألمانية، وهو بمثابة احتفالية شعبية بين الجالية المصرية والشعب الألمانى وكل محبى مصر.

وقالت الحركة إن الهدف من الاحتفالية هو الترحيب المشرف بالرئيس عبد الفتاح السيسى من قبل المشاركين وتأكيد حب المصريين لشخصه الكريم وتوجيه الشكر للمستشارة أنجيلا ميركل على الدعوة.

كما تهدف الاحتفالية، إلى استثمار هذا اليوم لتنشيط السياحة الألمانية داخل مصر ودعوة الألمان لقضاء إجازة الصيف بالمنتجعات السياحية المصرية لدعم الاقتصاد المصرى، والتقارب بين الشعوب وخاصة الشعبين المصرى والألمانى لإظهار صورة مصرية مشرفة تتناسب مع مكانة مصر التاريخية والدولية، وتوجيه رسالة إلى الشعب المصرى بأن المصريين فى الخارج جزء لا يتجزأ عن المصريين فى الداخل.

- السيسى يلتقى بنخبة من الباحثين والإعلاميين الألمان خلال زيارته لبرلين