دار "رالف أند روسو" تحوّل النجمات إلى أميرات أسطوريات

لقد نجحت الدار البريطانية Ralph&Russo لمؤسّسيها Tamara Ralph، وMichael Russo في إعادة الرونق والفخامة إلى عالم الأزياء الراقية، كما نجحت في إعادة البريق إلى السجادة الحمراء، بعد أن افتقدته منذ فترة؛ وذلك عن طريق إلباس النجمات أجمل الفساتين والتصميمات التي حوّلتهن إلى أميرات أسطوريّات.

وقد لاحظنا إقبال أشهر النجمات العالميات على اختيار أجمل أعمال الدار ، لاسيّما في مهرجان "كان" السينمائيّ، الذي اختتم فعالياته في هذا الأسبوع، حيث تألقت النجمة الهندية Aishwarya Rai بفستان يخطف الأنظار على السجّادة الحمراء. كان حجم الفستان كبيراً، ولونه عاجياً، مع تطريزات باللون الأسود. واختارت المغنية البريطانية Cheryl Fernandez-Versini فستاناً باللون الزهري الفاتح، ما جعلها تدخل قائمة الأكثر أناقة. وتحوّل فستان الممثلة الصينية Fan Bingbing ذو الذيل الطويل إلى حديث جميع الصحافيين والحضور في المهرجان. ومن قبل ذلك، اختارت الممثلة الشابة Blake Lively فستاناً مُزيناً بالورود، من مجموعة الدار للـ Couture لموسم ربيع وصيف 2015، ومكشوف الأكتاف، في محاكاة لفترة الخمسينات، فبدت غاية في الروعة.

وكانت إطلالة الممثلة Gwyneth Paltrow في حفل الأوسكار، الذي جرى في بداية العام، من الأجمل، حيث ظهرت بفستان حملَ توقيع الدار بكتفٍ واحدة، وقد زيّنته وردة كبيرة.

وكثيرات بدون مثلهن من أمثال: Eva Longoria، Eva Herzigova، Angelina Jolie، وJessie J.

شاهدي معنا أجمل الفساتين التي قدّمها دار Ralph&Russo للنجمات على السجّادة الحمراء، وأخبرينا رأيك بها وبفخامتها وروعتها.

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