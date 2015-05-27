ضبط 100 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

تمكنت حملة من مفتشى تموين كفر الشيخ، برئاسة مصطفى الجميل وعضوية كل من عبده مصطفى والدكتور إيهاب عباس وعبد المنعم شمس الدين ومحمد البدرواى من ضبط 100 كيلو من البرجر ولانشون وكفتة منتهية الصلاحية بعدد من المحال بمدينة كفر الشيخ، تم تحرير محضر بالواقعة وتم تحريز الكمية المضبوطة، وجار العرض على النيابة العامة.

وتأتى الحملة ضمن الحملات التى شنتها مديرية التموين بكفر الشيخ على المحال لضبط السلع منتهية الصلاحية بالمحال بكفر الشيخ.

>



>