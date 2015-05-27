عاطل يخطف صديقه ويساوم والده على مبلغ مالى بإمبابة

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، من تحرير شاب خطفه زميله وساوم والده على مبلغ 20 ألف جنيه، بسبب خلافات نشبت بينهم.

تلقى العميد محيى سلامة مفتش مباحث قسم شمال الجيزة بلاغا من "أنور.إ" 69 سنة بالمعاش ومقيم دائرة القسم يفيد باختطاف نجله "وجدى" 35 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان وتلقيه اتصالا هاتفيا من محمول وساومه على دفع مبلغ مالى 20 ألف جنيه مقابل إعادته.

تشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة، وتم التوصل إلى مالك الهاتف المحمول، ويدعى "عمرو.ص" 33 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم، وصديق المخطوف.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه وتبين تواجد المجنى عليه مصاب بجرح سطحى بالكاحل الأيسر.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بسرقة الدراجة البخارية خاصته (توك توك) وبيعها لأحد الأشخاص مقابل حصوله على عدد 2 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر، وأنه قام باستدراجه فجر أمس لأحد المقاهى واصطحابه لمسكنه واحتجازه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته ومساومة والده، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.