بالصور: الطراز المعاصر يطبع غرف طعام المشاهير

تحلّ غرفة الطعام العصرية ضمن مساحات الاستقبال المفتوحة، في معظم الأحيان.

"سيدتي نت" يعرض مجموعة من صور غرف طعام مشاهير الغرب، مع ملاحظة أن العصرية تطبع هويتها.

سارة جيسيكا باركر Sarah Jessica Parker

لركن الطعام حيّز مستقلّ، في منزل سارة جيسيكا باركر الواقع في "نيويورك".

هناك، تسيطر الغرابة المتمظهرة في لمسات معاصرة جذابة على الديكور، وتتضح خصوصاً من خلال الطاولة المربعة الكبيرة التي تحلّ في الغرفة، والكراسي الستة التي تحوطها، علماً أن الأخيرة تتحرّر من الأشكال الهندسية التقليدية.

جينيفر أنيستون Jennifer Aniston

في منزل جينيفر أنيستون المتمركز في "لوس أنجلوس"، تستقبل غرفة الطعام أشخاصاً ثمانية على طاولتها ذات السطح الزجاجي المزدان بمزهريّة. كما تبرز مرآة كبيرة مستطيلة على الحائط، مع كرسيين.

سيلين ديون Celine Dion

في قصر سيلين ديون الفخم على جزيرة "جوبيتير" بولاية "فلوريدا"، تلفت النظر في غرفة الطعام تلك الثريا المصمّمة بطريقة غريبة، الثريا التي تبدو كإحدى علامات العواصف والبرق، وتمنح الغرفة طابعاً عصرياً! أمّا سطح طاولة الطعام المصنوع من الزجاج الشفّاف فيسمح برؤية تصميم قوائم الطاولة.

ميغ راين Meg Ryan

تقتصر مكوّنات غرفة الطعام في منزل ميغ راين بــ"لوس أنجلوس،" على طاولة مستطيلة ذات سطح من الزجاج، وكراس مشغولة من الجلد البنّي.

هناك، يزدان الجدار الرئيس بلوحتين تجريديتين ضخمتين.

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