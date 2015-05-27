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وليد سليمان و4 مهاجمين في قائمة الأهلي أمام الاتحاد

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وليد سليمان و4 مهاجمين في قائمة الأهلي أمام الاتحاد وليد سليمان و4 مهاجمين في قائمة الأهلي أمام الاتحاد

أعلن فتحي مبروك المدير الفني للأهلي عن قائمة فريقه التي تواجه الاتحاد السكندري يوم الخميس في المباراة المؤجلة من الجولة 22 للدوري المصري.

وضمت القائمة 20 لاعبا من بينهم وليد سليمان بعد التأكد من سلامته وجاهزيته لخوض المباراة.

بينما يغيب حسام غالي للطرد في مباراة حرس الحدود التي خسرها الأهلي 1-0.

ويتواصل غياب حسين السيد ومؤمن زكريا ومحمود تريزيجيه ومحمد هاني وأحمد عبد الظاهر للإصابة.

وضمت القائمة الأسماء التالية

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل – مسعد عوض

الدفاع: محمد نجيب – سعد سمير – شريف حازم – صبري رحيل – شريف عبد الفضيل – باسم علي

الوسط: هندريك – كريم بامبو – رمضان صبحي – عبد الله السعيد – وليد سليمان – حسام عاشور – محمد رزق

الهجوم: عماد متعب – محمد ناجي "جدو" – صلاح الدين سعيد – بيتر إيبي

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