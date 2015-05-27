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الامتحان يعطل سعد سمير عن اللحاق بالأهلي في الإسكندرية

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الامتحان يعطل سعد سمير عن اللحاق بالأهلي في الإسكندرية الامتحان يعطل سعد سمير عن اللحاق بالأهلي في الإسكندرية

تأجل سفر سعد سمير مدافع الأهلي مع فريقه إلى الإسكندرية حيث مواجهة الاتحاد في الجولة 22 من الدوري المصري يوم الخميس.

ويسافر الأهلي يوم الأربعاء لمواجهة الاتحاد الخميس على استاد الإسكندرية.

وذكر مراسل FilGoal.com أن اللاعب لن يسافر مع فريقه يوم الأربعاء وسيلحق بالأهلي عقب تأديته لامتحانات نهاية العام الدراسي صباح الخميس.

وتقام المباراة في الخامسة عصر الخميس ويتوجه اللاعب بالقطار إلى الإسكندرية قبل ساعات من انطلاق المباراة.

وأعلن فتحي مبروك المدير الفني عن قائمة فريقه وشملت اسم مدافع الفريق سعد سمير.

وكان الأهلي قد خسر لقاء الدور الأول 4-1.

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