أخبار عاجلة

وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فتحي مبروك لـ في الجول: عن أول مرة شاهدت فيها حسام حسن في الـ13 من عمره

Google+ Print
فتحي مبروك لـ في الجول: عن أول مرة شاهدت فيها حسام حسن في الـ13 من عمره فتحي مبروك لـ في الجول: عن أول مرة شاهدت فيها حسام حسن في الـ13 من عمره

يوم الخميس سيجلس المدير الفني للأهلي فتحي مبروك على مقاعد البدلاء وعلى بعد أمتار منه شخص كان في الـ13 من عمره حين التقاه لأول مرة والآن بات المدرب القدير للاتحاد السكندري حسام حسن.

FilGoal.com سأل فتحي مبروك عن علاقته مع حسام حسن والتي تعود للثمانينات.

وأجاب مبروك مبتسما "أول مرة شاهدت فيها حسام حسن ومعه إبراهيم كانا في الـ13 من عمرهما".

وتابع "كانت أيام رائعة. حين شاهدت حسام وإبراهيم في أرض الملعب لأول مرة شعرت بسعادة غامرة. لقد وجد الأهلي ثنائيا مقاتلا".

وأضاف "لطالما كنت أحب اللاعب المقاتل. حسام وإبراهيم ثنائي كان يتمتع بروح غير عادية في أرض الملعب، جهد لا ينضب".

وأفاد "بعدها شاء القدر أن أعمل مع حسام كمدرب للمنتخب هذه المرة تحت ولاية الجنرال الراحل كابتن محمود الجوهري".

وقتها حسام حسن حصل على فرصة مع جمال عبد الحميد في كأس العالم 1990 ولعب المهاجم الشاب حينها أساسيا واقتنص ركلة جزاء سجلها مجدي عبد الغني.

حسام المدرب

وعن مباراة الغد، أجاب مبروك "إنه لقاء رائع مع مدرب متميز. الاتحاد السكندري مع حسام حسن يلعب كرة جميلة".

وأردف "سيكون جميلا أن ألتقيه غدا. ستكون مباراة بين فريقين ومدربين أصدقاء يقدران بعضهما كثيرا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع