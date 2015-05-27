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محامى بطلة "سيب إيدى": سنقدم بلاغا للنائب العام ضد "برديس" لسبها موكلتى

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محامى بطلة "سيب إيدى": سنقدم بلاغا للنائب العام ضد "برديس" لسبها موكلتى محامى بطلة "سيب إيدى": سنقدم بلاغا للنائب العام ضد "برديس" لسبها موكلتى
أكد وائل سعيد محامى بطلة كليب "سيب إيدى" المتهمة رضا الفولى، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الراقصة برديس يتهمها بسب وقذف موكلته بعدما أدلت بتصريحات صحفية تصف ما قدمته رضا الفولى فى ذلك الكليب بالدعارة الفنية.

وأضاف محامى بطلة كليب "سيب إيدى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ما قدمته موكلتى رضا الفولى فى الكليب يشابه العديد من الكلىيبات التى تعرض على القنوات الفضائية، قائلا: "الأخت برديس بصى لنفسك الأول"، بعدما تم حبس موكلته، مشيرا إلى أن مخرج الكليب الهارب هو من نشره على الإنترنت دون علم موكلته.

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