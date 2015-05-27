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«محلب» يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة «المصرية للاتصالات»

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«محلب» يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة «المصرية للاتصالات» «محلب» يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة «المصرية للاتصالات»

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، حمل رقم 1372 لسنة 2015، على أن يسري العمل به اعتبارا من اليوم وللمدة الباقية لمجلس الإدارة.

ونص القرار على تعيين، الدكتور محمد عبدالقادر محمد سالم، المهندس طارق محمد محيي الدين عبدالعزيز أبوعلم، الدكتور خالد محمود سيد أحمد شريف، اللواء أحمد عبدالحميد عبدالسلام، المهندس السيد محمد السيد الدسوقي، المهندس أسامة فؤاد ياسين، الدكتور إسكندر عادل إسكندر طعيمة، أعضاء ممثلين للحكومة في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.

ومن المقرر، أن يعقد المجلس اجتماعه الأول بكامل تشكيله عصر اليوم لاختيار رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي الجديد للشركة.

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