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بالصور.. زحام جماهيرى على معارض السلع الغذائية المدعمة بالغربية

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تشهد معارض السلع التموينية والغذائية التى افتتحتها محافظة الغربية فى المدن والمراكز، للتخفيف عن كاهل المواطنين، زحامًا جماهيريًا على شراء جميع المواد الغذائية بسعر الجملة.

كان سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية قد افتتح عددا من المعارض للسلع التموينية والغذائية فى مدينة طنطا وعددا من المراكز لبيع جميع أنواع السلع الغذائية، من لحوم وأسماك وخضر وفاكهة، وجميع منتجات الألبان والبقوليات، والعطارة بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق.

وأصدر المحافظ توجيهاته بالمتابعة المستمرة على الأسعار لضمان عدم التلاعب بالأسعار وأيضا ضمان سلامة السلع الموجودة بالمعرض وحفظها بطريقة سليمة.

معرض السلع التموينية بأسعار مخفضة -اليوم السابع -5 -2015
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معرض السلع التموينية بأسعار مخفضة

زحام على شراء المواد التموينية -اليوم السابع -5 -2015
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زحام على شراء المواد التموينية

المواطنون يملأون طرقات المعرض -اليوم السابع -5 -2015
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المواطنون يملأون طرقات المعرض

زحام منقطع النظير -اليوم السابع -5 -2015
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زحام منقطع النظير

تكدس على معارض ياميش رمضان -اليوم السابع -5 -2015
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تكدس على معارض ياميش رمضان

قائمة أسعار السلع داخل المعرض -اليوم السابع -5 -2015
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قائمة السلع داخل المعرض

أسعار البلح -اليوم السابع -5 -2015
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أسعار البلح

معارض الجبن -اليوم السابع -5 -2015
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معارض الجبن

معارض الشركات الحكومية داخل المعرض -اليوم السابع -5 -2015
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معارض الشركات الحكومية داخل المعرض

زحام على مدار اليوم -اليوم السابع -5 -2015
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زحام على مدار اليوم


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مصر 365

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