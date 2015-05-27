توزيع 1000 رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجا بمراكز أسيوط

قام المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، بتوزيع عدد من رؤوس الماشية على الأسر الأكثر احتياجًا بقرية التتالية بمركز القوصية، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوزيع 10 آلاف رأس ماشية على الفقراء ومحدودى والدخل، والتى تنفذها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع رئاسة الجمهورية بـ5 محافظات منها (الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، بنى سويف).

حضر التوزيع محمد فؤاد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومحمد فراج مدير مصر الخير بأسيوط، وعدد من الجهاز التنفيذى بالمحافظة.

ووجه المحافظ التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه بالفقراء فى صعيد مصر وخاصة فى محافظة أسيوط، مؤكدًا على مواصلة العمل لرفعة الوطن وبناء مستقبله.

وأكد على ضرورة تعاون المجتمع المدنى مع الدولة لرفع معاناة المواطنين وخاصة الفقراء ومحدودى الدخل وتوفير حياة كريمة وسبل معيشة جيدة، موضحًا أن المحافظة ستقوم بتوزيع 24 ألف وجبة غذاء طازجة فضلًا عن الوجبات الجافة وكرتونة رمضان التى تحتوى على عدد من المواد الغذائية التى يستفيد منها المواطن خلال شهر رمضان الكريم على القرى البعيدة عن المحافظة بالقرى النائية والبعيدة عن المحافظة.

وأضاف محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط فى تصريحات له، أنه يتم توزيع ألف رأس ماشية من 5 آلاف رأس ماشية مهداة من رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة للأسر الأكثر احتجاجًا فى محافظة أسيوط، موضحًا أنه سيتم التوزيع فى قرى مركزى القوصية ومنفلوط.

وأوضح، أن المؤسسة تقوم بتوزيع رؤوس الماشية وتقوم بتوفير وتقديم كافة أنواع الدعم والمشورة من علف حيوانى وتسمين لمدة 6 أشهر ليتمكن من تربية رأس الماشية أو بيعه بعد ذلك، موضحًا أن المؤسسة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية تحاول رفع مستوى معيشة الأهالى فى القرى الفقيرة، لافتًا إلى التعاون بين المؤسسة والجهات التنفيذية بالمحافظة لتقديم الخدمات للمواطنين بمحافظة أسيوط.

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