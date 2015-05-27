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رئيس جامعة بنها يناقش نتائج المسح السكانى الصحى لعام 2014

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رئيس جامعة بنها يناقش نتائج المسح السكانى الصحى لعام 2014 رئيس جامعة بنها يناقش نتائج المسح السكانى الصحى لعام 2014
ناقش مجلس جامعة بنها، فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة، نتائج المسح السكانى الصحى لعام 2014، والذى أطلقه الدكتور عادل عدوى وزير الصحة وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.

وأكد رئيس جامعة بنها، خلال اللقاء، ضرورة الاستفادة من البيانات المتاحة والنتائج التى توصل إليها المسح السكانى للدراسات والبحوث العلمية المختلفة على مستوى كليات الجامعة.

وأشار شمس الدين، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أنه سوف يتم استخدام جميع مقومات الجامعة فى مواجهة التحديات والمشاكل الواردة فى تقرير المسح السكانى، فضلا عن التواصل مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى للقيام بدورهم لدراسة ومواجهة هذه التحديات

وكانت وزراة الصحة والسكان قد أطلقت نتائج المسح السكانى الصحى العاشر لعام 2014 بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لتقديم بيانات عن الوضع السكانى والصحى فى سواء كانت متعلقة بالإنجاب واستخدام وسائل تنظيم الأسرة أو ما يخص التغذية والتطعيمات وعدد وفيات الأطفال فضلا عن انتشار ظاهرة ختان الإناث والعنف الأسرى.

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مصر 365

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