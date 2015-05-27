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كشف أكبر قضية لبيع وتهريب السولار بالسوق السوداء بالقليوبية

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كشف أكبر قضية لبيع وتهريب السولار بالسوق السوداء بالقليوبية كشف أكبر قضية لبيع وتهريب السولار بالسوق السوداء بالقليوبية
قال جمال السيد وكيل وزارة بالقليوبية، إن أجهزة الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين نجحت فى الكشف عن أكبر قضية لبيع وتهريب السولار بالسوق السوداء لصالح أصحاب محطتى بنزين بطوخ وشبين القناطر بفروق كبيرة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت معلومات سرية وصلت لمديرية التموين مفادها عن وجود تلاعب بأسعار المواد البترولية المدعمة فى محطة " للبترول" بنوى التابعة لمدينة شبين القناطر، وأسفرت لجنة البحث والمتابعة عن وجود تلاعب فى مقررات بترولية بقيمة 5 ملايين و680 ألفا.

كما كشف لجنة البحث وجود تلاعب فى المقررات لدى صاحب توكيل مصر للبترول بطوخ فى 231 ألفا و500 لتر سولار و74 ألفا و500 لتر بنزين 80 بفارق أسعار مليون و100 ألف عام 2012.

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مصر 365

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