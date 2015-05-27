مصرع فلاح غرقا أثناء رى أرضه فى المنوفية

لقى فلاح بقرية شطانوف، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه غرقا بترعة النعناعية، حال قيامه بالرى، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد إيهاب زهنى مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع "ماهر.ع.ه" 14 عاما ومقيم بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، غرقا بترعة النعناعية، حال قيامه بالرى اختل توازنه وسقطت فى الترعة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.