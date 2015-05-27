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المالية: صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة يوم 15 من ذات الشهر

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المالية: صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة يوم 15 من ذات الشهر المالية: صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة يوم 15 من ذات الشهر

أعلنت وزارة المالية،  أنه سيتم صرف مرتبات وأجور العاملين بالدولة، بما فيها المحول منها على البنوك الخاصة عن شهر يونيو المقبل يوم 15 من ذات الشهر، وذلك بمناسبة قرب انتهاء وإقفال العام المالى الحالى 2014 / 2015.

 وقال المحاسب كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، فى تصريحات صحفية، إنه سيتم صرف مرتب يوليو يوم 15 من نفس الشهر، ومرتب أغسطس يوم 20 من الشهر ذاته.

 وذلك بعد العرض وموافقة وزير المالية هانى قدرى على ذلك تيسيرًا على المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. وأوضح أنه يجب مراعاة أن يتم خصم ما قد يصرف للعاملين بدون وجه حق من استحقاقات المدة التالية.

 وطالبت وزارة المالية المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المالية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومدير الحسابات ووكلائهم بضرورة الالتزام بما تقدم.

أ ش أ

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