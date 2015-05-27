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إدراج اسم مخرج كليب "سيب إيدى" على قوائم الترقب والوصول

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إدراج اسم مخرج كليب "سيب إيدى" على قوائم الترقب والوصول إدراج اسم مخرج كليب "سيب إيدى" على قوائم الترقب والوصول
أكد مصدر أمنى مسئول أنه تم إدراج اسم مخرج كليب "سيب إيدى" وائل صديق على قوائم الترقب والوصول.

وأشار المصدر، إلى أنه فور وصول وائل سوف يتم ضبطه لبدء التحقيق معه بشأن اتهامه بتصوير فاضح وتسهيل الفسق والفجور.

جدير بالذكر أن المتهم فر هاربا إلى تونس عقب الهجوم الشديد الذى حدث عقب انتشار كليب سيب إيدى.


>نص تحقيقات النيابة فى واقعة كليب"سيب إيدى"..المتهمة: التصوير كان بروفة..والمنتج قال لى ده تيست كاميرا وكله هيترمى فى الزبالة..والكليب كان المفروض يتصور فى "التحرير"..رضا فولى: حاولت أحذف الفيديو معرفتش

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مصر 365

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