رفع حالة الطوارئ في سوهاج بسبب ارتفاع درجة الحرارة

أكد المهندس أبو العزايم فهمي رئيس قطاع كهرباء سوهاج، أن القطاع يشهد حالة من الطوارئ، وذلك تزامناً مع الإرتفاع في درجات الحرارة، الأمر الذي يؤثر على كفاءة تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وشبكة النقل ومحولات التوزيع، وغيرها من معدات الشبكة مع المتابعة المستمرة لأداء المحطات على مدار الساعة .

ومن ناحيةٍ أخرى، رفعت مديرية الصحة بالمحافظة درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال ومستشفيات الحميات، بعد ما شهدت المحافظة من ارتفاع كبير في درجة الحرارة، وذلك تحسباً لأي حالات إصابة بضربات شمس أو أي أعراضٍ مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة، وقال الدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة أن جميع المستشفيات في حالة استعداد، وتم التأكد من تواجد أطقم العمل والأدوية المطلوبة، للتعامل مع أي حالات، يمكن تحويلها لتلك المستشفيات.