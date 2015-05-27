أخبار عاجلة

وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محلب يصل عمّان لترؤس اجتماعات اللجنة المصرية الأردنية المشتركة

Google+ Print
محلب يصل عمّان لترؤس اجتماعات اللجنة المصرية الأردنية المشتركة محلب يصل عمّان لترؤس اجتماعات اللجنة المصرية الأردنية المشتركة

وصل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب،  إلى عمان صباح اليوم الأربعاء في زيارة رسمية للمملكة تستغرق يومين ، يستقبله خلالها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

ويترأس محلب ، الذي يرافقه وفد وزاري، اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها الخامسة والعشرين التي تعقد بالتناوب بين القاهرة وعمان والتي تبحث التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وقد جرى لرئيس الوزراء استقبال رسمي لدى وصوله مطار ماركا العسكري حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته وعزفت الموسيقى السلامين الجمهوري المصري والملكي الأردني.

ويرافق محلب وفد وزاري يضم وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل ، الكهرباء الدكتور محمد شاكر ، النقل المهندس هاني ضاحي ، القوى العاملة ناهد العشري ، التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور إلى جانب وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني التي ترأست أمس الثلاثاء الاجتماعات التحضيرية عن الجانب المصري.

ومن المقرر أن يعقد محلب جلسة مباحثات مع النسور يتناولان خلالها بحث سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتعاون في مجالات الطاقة علاوة على بحث التنسيق السياسى والأمني والجهود الإقليمية لمواجهة الإرهاب.

وسوف يتم خلال اجتماعات اللجنة العليا برئاسة محلب والنسور التوقيع على بروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية منها برنامج تنفيذى في مجال الري والموارد المائية ومذكرة تفاهم في مجال الإذاعة والتليفزيون ومذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية وبرنامج تنفيذي في مجال حماية المنافسة.

كما تتضمن الاتفاقيات اتفاقا للتعاون فى مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة والاتجار غير المشروع فى الأثار وبرنامج تعاون بين وكالتي الأنباء المصرية والأردنية ومذكرة تفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين وبروتوكول تعاون في مجال الكهرباء واتفاقية صداقة وتعاون بين محافظة القاهرة وأمانة عمان.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا