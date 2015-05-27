محلب يصل عمّان لترؤس اجتماعات اللجنة المصرية الأردنية المشتركة

وصل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، إلى عمان صباح اليوم الأربعاء في زيارة رسمية للمملكة تستغرق يومين ، يستقبله خلالها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

ويترأس محلب ، الذي يرافقه وفد وزاري، اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها الخامسة والعشرين التي تعقد بالتناوب بين القاهرة وعمان والتي تبحث التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وقد جرى لرئيس الوزراء استقبال رسمي لدى وصوله مطار ماركا العسكري حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته وعزفت الموسيقى السلامين الجمهوري المصري والملكي الأردني.

ويرافق محلب وفد وزاري يضم وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل ، الكهرباء الدكتور محمد شاكر ، النقل المهندس هاني ضاحي ، القوى العاملة ناهد العشري ، التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور إلى جانب وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني التي ترأست أمس الثلاثاء الاجتماعات التحضيرية عن الجانب المصري.

ومن المقرر أن يعقد محلب جلسة مباحثات مع النسور يتناولان خلالها بحث سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتعاون في مجالات الطاقة علاوة على بحث التنسيق السياسى والأمني والجهود الإقليمية لمواجهة الإرهاب.

وسوف يتم خلال اجتماعات اللجنة العليا برئاسة محلب والنسور التوقيع على بروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية منها برنامج تنفيذى في مجال الري والموارد المائية ومذكرة تفاهم في مجال الإذاعة والتليفزيون ومذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية وبرنامج تنفيذي في مجال حماية المنافسة.

كما تتضمن الاتفاقيات اتفاقا للتعاون فى مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة والاتجار غير المشروع فى الأثار وبرنامج تعاون بين وكالتي الأنباء المصرية والأردنية ومذكرة تفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين وبروتوكول تعاون في مجال الكهرباء واتفاقية صداقة وتعاون بين محافظة القاهرة وأمانة عمان.

أ ش أ