اليوم.. جمعية "مصر المحروسة" بالأقصر تحتفل بإنهاء تطوير قريتين بإسنا

تحتفل جمعية مصر المحروسة بلدى بالأقصر، اليوم الأربعاء، بختام مشروع التنمية الشاملة لتطوير قريتى طفنيس واصفون، حسبما أكد محمد مسكين عبد الجليل مدير مشروع التنمية الشاملة بالمحافظة بأن المشروع عمل على أربعة محاور أساسية لخدمة قريتى طفنيس واصفون تعليمى وصحى وبيئى ومحور اقتصادى ومحور ثقافى.

ويحضر الاحتفالية مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر للتنمية هناء البورى مدير عام مؤسسة بنك مصر، وهبة حسين مدير البرامج بمؤسسة بنك مصر ومحمد بشير رئيس مجلس إدارة جمعية مصر المحروسة، وعماد ربيع المدير التنفيذى ومحمد سيد رئيس مجلس مركز ومدينة إسنا، وبعض القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر وسوف يتم افتتاح مدرسة ساحل الطوميه بعد تطويرها.

وأضاف مدير مشروع التنمية أنه تم بناء عشرة منازل من محدودى الدخل بالقريتين، وتم تمويل عدد ٤٨ مشروع ماشية عشر للشباب، و٦٣ مشروع أغنام، وتمويل ٤٠ مشروع طيور للسيدات، ودعم عدد ٢ ورشة نجارة بالآلات وفتح عدد ورشتين لستة من الشباب بمشروع نجارة يشارك كامل كل ثلاثة يشاركوا بمشروع واحد وتم تطوير مركزى شباب اصفون وطفنيس ودعمهم بمعمل حاسب إلى متطور وصالة جيم وحديقة طفل وأدوات رياضية.

ومن جانبه أكد محيى وقاد منسق المحور التعليمى أن المحور التعليمى قام بتطوير حالة ثلاث مدارس بالقريتين، وتجهيز ٢٠ فصل رياض أطفال بالأثاث والمستلزمات لعدد ٣٥٠ طفلا سنويا مع الجمعيات الشريكة، وتم تعيين عدد ٢٣ من شباب الخريجين بعد تدريبهم لفصول رياض الأطفال، وتم تدريب ٥٠ من الخريجتين على مهارات التدريس الحديثة ومهارات الإشراف والمتابعة، وأيضا تم فتح فصول قرائية لضعاف القراءة وتعليم عدد ٢٠٥٠ تلميذا، وتم تجهيز مستوصف طبى كامل بعدد ٦ عيادات مزود بمركز إشاعة ومعامل تحاليل حديثة بقرية طفنيس.

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