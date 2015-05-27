تعاون علمى بين مدينة الأبحاث العلمية وصيدلة عين شمس

استقبلت الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، اليوم الأربعاء، وفدا من كلية الصيدلة جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور عبد الناصر بدوى عميد الكلية، وعمداء المعاهد البحثية بالهيئة.

وأكد د.عصام خميس، مدير المدينة، أهمية تحقيق أفضل سبل التعاون الإقليمى بين المدينة والجامعات ومراكز البحوث، فى إطار المنظومة التى تقودها وزارة البحث العلمى بما يمهد السبيل لإنشاء منظومة متكاملة مترابطة .

واستعرض خميس وعمداء المعاهد أنشطة المعاهد البحثية بالمدينة المتنوعة، مشيراً إلى ضرورة الاعتماد على نواتج البحث العلمى ومخرجاته، كما ناقش أفضل سبل التعاون العلمى المستقبلى بين الجانبين فى التخصصات المشتركة، خاصة فى مجال العقاقير الطبية، مؤكداً أهمية مركز الدراسات قبل الإكلينيكية وقياس الإتاحة الحيوية للأدوية لخدمة البحوث والتحاليل الحيوية الدقيقة فى مجال الأدوية، والذى سيساعد فى بحوث وتطوير الصناعات الدوائية بالتعاون مع شركات الأدوية المصرية والعالمية من أجل تطوير منتجات جديدة بمعايير دولية وإجراء التحاليل الحيوية الدقيقة المطلوبة فى الدراسات الإكلينيكية والتشخيص المعملى الدقيق.

واتفق الطرفان على التعاون العلمى مع معهد المعلوماتية فى مجالات علوم الحاسب، وفى ضوء ما تقدمه المدينة من خبرات ودعم للباحثين كمركز تميز فى الحاسبات فائقة السرعة والحوسبة السحابية وبرامج تصميم الدواء.

وقدم د. خميس شرحا تفصيليا عن المدينة بكافة معاهدها البحثية، معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ومعهد المعلوماتية ومعهد بحوث المواد الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة ومعهد البيئة والمواد الطبيعية ومركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية، كما تم زيارة للمعامل البحثية للتعرف على كافة الأنشطة البحثية بالمدينة لوفد الزائر.

وأخيراً قدمت جامعة عين شمس متمثلة فى كلية الصيدلة درع الكلية للأستاذ الدكتور عصام خميس تقديراً لمجهوده.

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