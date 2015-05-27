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إزالة 84 حالة إشغال بمركز مغاغة بالمنيا

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إزالة 84 حالة إشغال بمركز مغاغة بالمنيا إزالة 84 حالة إشغال بمركز مغاغة بالمنيا
تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة والأجهزة الأمنية، من إزالة عدد 84 حالة إشغالات متنوعة بميدان المطافئ وعلى أسوار المدارس، وذلك فى إطار حملات الإزالة التى تجرى على مستوى مراكز المنيا .

أوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، الجهود التى تبذلها الوحدة المحلية، حيث تم إزالة 20 حالة من الإشغالات متمثلة فى أكشاك وتند بميدان المطافئ، وتم إعادة رصف الميدان مرة أخرى من قبل الوحدة المحلية، كما تم إزالة عدد 24 كشك خلف مستودع السلام بعد نشوب حريق بعدد منها لوجود جراكن زيت وبنزين بها، بالإضافة إلى 25 "كشك" على سور المدرسة الإعدادية و15 "كشك" تم إزالتها بجوار مدرسة الحرية وسور الثانوية التجارية .

ووجه المحافظ بضرورة استمرار الحملات للتصدى لأى حالة من الإشغالات وإزالتها فى مهدها، وكلف رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة .

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مصر 365