أخبار عاجلة

وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع سائق فى حادث تصادم بطريق "القاهرة – الإسكندرية" بالمنوفية

Google+ Print
مصرع سائق فى حادث تصادم بطريق "القاهرة – الإسكندرية" بالمنوفية مصرع سائق فى حادث تصادم بطريق "القاهرة – الإسكندرية" بالمنوفية
لقى سائق مصرعه بقرية طوخ التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك فى حادث تصادم بين سيارتى نقل على طريق القاهرة الاسكندرية أمام مدينة بركة السبع بالمنوفية، تم نقله إلى مستشفى بركة السبع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد الضبع رئيس مباحث مركز بركة السبع، يفيد مصرع مصطفى على مصطفى 20 سائق ومقيم بقرية طوخ التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك فى حادث تصادم بين سيارتى نقل على طريق القاهرة- الإسكندرية أمام مدينة بركة السبع، تم نقله إلى مستشفى بركة السبع.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365