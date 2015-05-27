مصرع سائق فى حادث تصادم بطريق "القاهرة – الإسكندرية" بالمنوفية

لقى سائق مصرعه بقرية طوخ التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك فى حادث تصادم بين سيارتى نقل على طريق القاهرة الاسكندرية أمام مدينة بركة السبع بالمنوفية، تم نقله إلى مستشفى بركة السبع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد الضبع رئيس مباحث مركز بركة السبع، يفيد مصرع مصطفى على مصطفى 20 سائق ومقيم بقرية طوخ التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك فى حادث تصادم بين سيارتى نقل على طريق القاهرة- الإسكندرية أمام مدينة بركة السبع، تم نقله إلى مستشفى بركة السبع.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.