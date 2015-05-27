ضبط 150 علبة بويات منتهية الصلاحية وتحرير 9 محاضر لمخابز بسوهاج

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له، أن مديرية التموين بسوهاج قامت بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين بمداهمة أحد المحلات لبيعه بويات منتهية الصلاحية، حيث تم ضبط عدد 150 علبة وتزن العبوة 2 كجم، وتم تحرير محضر جنحة اخميم ضد مصطفى س.ف.

كما تم تحرير عدد 9 محاضر جنح لمخابز تعمل بدون ترخيص بدائرة بندر سوهاج "أول، ثان"، وتم تحرير عدد 15 محضر متنوع "عدم الاعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادة صحية، بيع بأزيد من السعر المعلن، عدم الالتزام بقرار عرض اللحوم"، وتم العرض على النيابة المختصة للتصرف.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الأسواق وتفعيل الدور الرقابى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظا على حياة المواطنين.