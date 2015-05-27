مصرع تلميذ غرقا أثناء الاستحمام فى ترعة بالمنوفية

لقى تلميذ بقرية الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية مصرعه غرقا بترعة العطف المارة بقرية ميت سراج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك حال قيامه بالاستحمام هربا من حرارة الجو، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم حاتم الدهشان، رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد مصرع عمر إبراهيم عبد العزيز 10 سنوات تلميذ بقرية الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية غرقا بترعة العطف المارة بقرية ميت سراج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك حال قيامه بالاستحمام هربا من حرارة الجو، تم نقله إلى المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.