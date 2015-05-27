الجيش الإسرائيلى يبدأ نشر منظومة إنذار مبكر من قذائف الهاون حول غزة

بدأ الجيش الإسرائيلى نشر منظومة إنذار مبكر من قذائف الهاون فى البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم الأربعاء، أن الجيش يعمل هذه الأيام على تركيب أجهزة رادار تكتيكية فى المنطقة المحيطة بقطاع غزة بهدف رصد عمليات إطلاق قذائف هاون وتوفير إنذار للتجمعات السكنية القريبة من حدود القطاع.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه فى ضوء العبر المستخلصة من عملية "الجرف الصامد" التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة فى الصيف الماضى، ومن المتوقع أن تنتهى عملية تركيب جميع أجهزة الرادار فى غضون ثلاثة أشهر.

وأعربت مصادر أمنية إسرائيلية عن اعتقادها بأن الفصائل الفلسطينية فى غزة أدركت أن منظومة "القبة الحديدية" تستطيع اعتراض غالبية القذائف الصاروخية التى تطلقها على إسرائيل ولكنها تواجه صعوبات فى اعتراض قذائف هاون قصيرة المدى وبالتالى ستركز جهودها فى المستقبل على إطلاق قذائف هاون باتجاه التجمعات السكنية المحاذية للسياج الأمنى الحدودى.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية استخدمت قذائف الهاون بشكل كبير خلال العدوان الإسرائيلى على القطاع فى الصيف الماضى واستهدفت من خلاله تجمعات الجنود والمواقع العسكرية والمستوطنات القريبة من القطاع مما كبد الجيش الإسرائيلى خسائر فادحة، كما كان لها دور فى نزوح المستوطنين إلى مناطق أكثر أمنا.

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