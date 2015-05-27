بالفيديو بسمة وهبة: رغد سلامة متحولة جنسياً وهذا الدليل

فصل جديد من فصول القضية المثارة بشأن تحول الفنانة اللبنانية رغد سلامة جنسياً، فعلى الرغم من ما سبق ونشرته "سيدتي نت" من مستندات تؤكد أن رغد ولدت أنثى، إلا أن الإعلامية بسمة وهبة عبر برنامجها "هي مش فوضى"عادت لتعرض من جديد مستند إخراج قيد عائلي ورد فيه أن رغد في الأصل هي ذكر واسمها سمير، وتم تحويله إلى رغد من خلال عملية تحوّل جنسي، وأظهرت بسمة صورة لرغد قبل تحولها وذكرت أن رغد تزوجت ثلاثة رجال أعمال مشهورين.

وأشارت بسمة خلال الحلقة إنها مستاءة من تقديم الحلقة ولكن كان عليها إثبات مصداقية البرنامج الذي فتح هذه القضية بعد اتهام رغد لهم في وسائل الإعلام بالكذب، كما وجدت بسمة ضرورة التطرق للموضوع لبيان حقيقة رغد الذكر أمام من تزوجتهم من رجال وخدعتهم، على حد تعبير الإعلامية المصرية.

وفي سياق الحلقة قام المحامي المصري الشهير نبيه الوحش بعمل مداخلة هاتفية بالبرنامج قال فيها إنه سيتقدم ببلاغ إلى وزير الداخلية ضد المتحولة جنسياً رغد ليطردها من دخول مصر لاتهامها بالإخلال بالأمن القومي، وإشاعة أخبار كاذبة، ووضعها على قائمة الممنوعين من دخول مصر، بالإضافة إلى تقديم بلاغ للنائب العام بقيامها بتزوير الأوراق رسمية التي عرضتها لإثبات جنسها، وأوضح الوحش أنه متطوع في هذه القضية ولا يبغى أي أجر مادي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"