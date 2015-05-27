إصابة 9 أشخاص فى حادثى تصادم بوادى النطرون بالبحيرة

أصيب منذ قليل، 9 أشخاص منهم سيدة كويتية الجنسية فى حادثى تصادم بمنطقة وادى النطرون بالبحيرة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالحادثين من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين حدوث تصادم بين:-السيارة رقم 493 ج ب ع "ملاكى" قيادة هشام عبده الشريف 44 سنة سائق ومقيم روض الفرج القاهرة، والسيارة رقم 8357 م ع ب ( نقل ) قيادة أحمد مصطفى محمد 66 سنة سائق مقيم وادى النطرون، والسيارة رقم 9647 ف ع ( ملاكى ) قيادة رمضان صابر محمد 47 سنة سائق ومقيم المرج القاهرة، أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لاصطدامها بمؤخرة السيارة الثانية وتوالى اصطدام الثالثة بهما.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الأولى و2 من مستقليها وهما كل من: -عبد العزيز عجمى جويد 24سنة وفجر يعقوب زويد 21 سنة ( زوجة الأول ) كويتية الجنسية، مصابين كسور وجروح وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم لمستشفى الصفوة بالإسكندرية للعلاج، تحرر عن ذلك المحضر 2332 /2015 جنح.

كما تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون بحادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 112 اتجاه الإسكندرية طريق الخدمات دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين:- السيارة رقم 6974 د ب ج "نقل" قيادة خالد سكران سائق ومقيم حوش عيسى والسيارة رقم 9231 ب ر ح "نقل محمله بالعمالة الزراعية" قيادة عماد عبد الوهاب خضر سائق ومقيم بندر حوش عيسى، أثناء دوران السيارة الثانية من إحدى فتحات الطريق تصادف قدوم السيارة الأولى بالطريق المشار إليه فلم يتمكن من تفاديها واصطدم بها أسفر الحادث عن إصابة قائدى السيارتين، و4 من مستقلى السيارة بسحجات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد للعلاج، وتحرر عن ذلك المحضر 3110/2015 جنح المركز.