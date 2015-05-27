شكري يلتقي وزيري خارجية الأردن والكويت وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي

التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري، فور وصوله إلى الكويت، لحضور الدورة 42 لمؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بكل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والذي تتولى بلاده رئاسة المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الأردني ناصر جودة، ومع السيد إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللقاءات ناقشت جدول الأعمال الخاص بالاجتماع في ضوء تولي مصر رئاسة القمة الإسلامية، وتحقيق التنسيق المشترك حتى يحقق الاجتماع الأهداف المرجوة منه، وتناولت اللقاءات القضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك خاصة الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا، فضلاً عن قضية مكافحة الإرهاب وجهود تشكيل القوة العربية المشتركة، فضلاً عن التعاون القائم بين مصر والمنظمة. كما بحث الوزير شكري مع نظيريه الكويتي والأردني تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وكل من الكويت والأردن، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين مصر والكويت واللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، والتي تبدأ أعمالها اليوم برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وأوضح المتحدث أن الوزير شكري، سيلقي كلمة مصر أمام الاجتماع الوزاري، يتناول خلالها ظاهرة الإرهاب بما لها من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية عالمية خطيرة، ومشروع القرار المصري حول مكافحة الإرهاب والتطرف في إطار منظمة التعاون الإسلامي، والذي حظي بترحيب جماعي من الدول الأعضاء، فضلاً عن تناول القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا واليمن وأفريقيا الوسطى ومالي، بالإضافة إلى ضرورة تصويب المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين المصاحبة لظاهرة الإسلاموفوبيا ونشر قيم ومبادئ الإسلام السمح والمعتدل بعيداً عن دعاوى التشدد والتطرف والعنف والإرهاب الذي تروج له الجماعات والتنظيمات الإرهابية.