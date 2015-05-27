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علاجات جديدة لارتفاع الكولسترول والسكر وضعف الخصوبة

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علاجات جديدة لارتفاع الكولسترول والسكر وضعف الخصوبة علاجات جديدة لارتفاع الكولسترول والسكر وضعف الخصوبة
أزاحت الأبحاث الطبية الحديثة الستار عن مجموعة علاجات محتملة لأخطر الأمراض التى تصيب ملايين البشر على مستوى العالم.

وسلطت دراسة ألمانية حديثة مؤخراً الضوء على عقار جديد يساهم فى خفض مستويات الكولسترول بالدم بشكل أفضل من الأدوية التى تنتمى إلى فئة "ستاتين" الخافضة للكولسترول، وهو يعرف باسم مثبطات "PCSK9 "، وأثبتت الأبحاث فاعليته فى خفض فرص الإصابة بالأزمات القلبية والحد نظرياً من فرص حدوث الوفاة.

وأوضح الباحثون أن هذا الدواء يعمل عن طريق تثبيط أحد البروتينات التى ترفع مستويات الكولسترول الضار "ldl"، مضيفين أن التجارب أثبتت أمانه وأنه أكثر فاعلية من عقاقير ستاتين الخافضة للكولسترول، وهو متوفر فى صورة حقنة يحصل عليها المريض مرة كل شهر أو كل أسبوع.

وكما كشفت الأبحاث الطبية النقاب عن فاعلية أحد الهرمونات المكتشفة حديثاً فى مكافحة مرض السكرى والعديد من الأمراض الأخرى.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها علماء بريطانيون أن هرمون "kisspeptin" له دور رائع أيضاً فى علاج ضعف خصوبة الرجال والنساء، وذلك عن طريق تحفيز إفراز الهرمونات الجنسية، وكما يمكن استخدامه لجعل عمليات الحقن المجهرى أكثر أماناً.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس والعشرين من شهر مايو الجارى.

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