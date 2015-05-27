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انطلاق حملات أمنية موسعة جنوب الشيخ زويد وغرب رفح

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انطلاق حملات أمنية موسعة جنوب الشيخ زويد وغرب رفح انطلاق حملات أمنية موسعة جنوب الشيخ زويد وغرب رفح
انطلقت صباح اليوم حملات أمنية موسعة جنوب مدينتى الشيخ زويد وغرب رفح، وأكد شهود عيان أن القوات قامت بتمشيط للمناطق وتفتيش بعض المنازل وألقت القبض على مشتبه بهم.

وأكد شهود عيان سماع دوى انفجارات فى نطاق العمليات مع مشاهدة سحب دخان فيما يرجح أنها تفجيرات لمنازل .

وحلقت فى سماء المنطقة طائرة استطلاع وأباتشى، وأغلقت القوات جزئيا طريق العريش رفح، وكثفت إجراءات تفتيش المارين عبره .

وفى مدينة العريش انتشرت دوريات أمنية بمختلف شوارع المدينة وأقامت نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة مع تواصل إغلاق كل الطرق والشوارع التى تؤدى إلى ارتكازات ومقرات أمنية وخدمية وإطلاق نيران تحذيرية بين الحين والآخر.

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مصر 365