قافلة مائية لتحليل مياه الشرب وفحص العدادات بقرية بنى حميل بسوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، القافلة المائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بقرية بنى حميل بمركز البلينا، حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح وذلك مجانًا للأهالى.

صرح بذلك اللواء محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مشيرًا إلى أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكل أنحاء المحافظة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن القافلة المائية يصاحبها مجموعة أنشطة للتوعية تشمل ندوة لرجال وعمد ومشايخ القرية وندوة للسيدات.