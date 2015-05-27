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تجديد حبس متهمين 15 يوما لاتجارهما فى الأقراص المخدرة بسوهاج

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تجديد حبس متهمين 15 يوما لاتجارهما فى الأقراص المخدرة بسوهاج تجديد حبس متهمين 15 يوما لاتجارهما فى الأقراص المخدرة بسوهاج
قررت محكمة جنح بندر سوهاج، برئاسة المستشار شريف شوقى، بسكرتارية جميل محمد عبد الله، تجديد حبس المتهمين صابر م. أ، وشحاته م، 15 يوما على ذمة التحقيق معهما فى اتهامهما بالاتجار فى الأقراص المخدرة "ترامادول".

كانت المعلومات قد وردت إلى ضباط مباحث مركز سوهاج، تفيد قيام المتهمين بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين متلبسين وبحوزتهما 90 قرصا من الأقراص المخدرة، وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، تم تجديدها إلى 15 يوماً.

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مصر 365