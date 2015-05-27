تشييد أكبر سياج أمنى جنوب الشيخ زويد لمحاصرة العناصر الإرهابية

شرعت القوات الأمنية فى شمال سيناء فى تشييد أكبر سياج أمنى من نوعة، لمحاصرة المجموعات المسلحة جنوب الشيخ زويد ورفح.

وقال مصدر مطلع، إن السياج يتمثل فى تشييد نقاط تفتيش ومراقبة على طول الطريق الدولى الشيخ زويد الجورة وعدة طرق أخرى بالمنطقة.

وأشارت مصادر، إلى أن القوات بدأت فى إقامة النقاط ومن المنتظر زيادتها خلال الأيام القادمة، وتهدف إلى السيطرة على مدار الساعة على المناطق التى تعتبر آخر معاقل تحركات الجماعات المسلحة، فضلا عن قطع الطريق عليها أثناء سيرها لتنفيذ عمليات إرهابية وزرع عبوات ناسفة.