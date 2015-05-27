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الجيش الإسرائيلى يعلن إصابة الأهداف بغزة بدقة..ووزير الدفاع يهدد بالمزيد

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الجيش الإسرائيلى يعلن إصابة الأهداف بغزة بدقة..ووزير الدفاع يهدد بالمزيد الجيش الإسرائيلى يعلن إصابة الأهداف بغزة بدقة..ووزير الدفاع يهدد بالمزيد
أكد وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون أن إسرائيل لن تمر مرور الكرام على إطلاق قذائف صاروخية على منطقة بلدة غان يفنيه جنوب البلاد من قطاع غزة.

وذكر راديو "صوت إسرائيل" اليوم الأربعاء، أن تصريحات يعالون جاءت مع قيام طائرات من سلاح الجو بغارات فجر اليوم على أربعة أهداف فى قطاع غزة .

وحذر يعالون من أن إسرائيل سترد بشدة إذا لم يسد الهدوء الجانب الإسرائيلى من الحدود ، موجها النصح لحماس بعدم اختبار إسرائيل - على حد تعبيره -.

من جانبه ، أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلى أنه تمت إصابة الأهداف فى قطاع غزة بدقة،بينما ذكرت مصادر فلسطينية أن الغارات الإسرائيلية لم تؤد إلى وقوع إصابات.

وقد قصفت الطائرات الإسرائيلية بثلاثة صواريخ موقعا لكتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس في بيت لاهيا شمال القطاع - حسب الراديو - .
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