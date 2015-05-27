محلب يصل إلى عمان لترؤس الجانب المصرى فى اجتماعات اللجنة المشتركة

وصل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إلى عمان صباح اليوم الأربعاء، فى زيارة رسمية للمملكة تستغرق يومين، يستقبله خلالها العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى.

ويترأس محلب، الذى يرافقه وفد وزارى، اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة فى دورتها الخامسة والعشرين التى تعقد بالتناوب بين القاهرة وعمان، والتى تبحث التعاون بين البلدين فى المجالات كافة.

وقد جرى لرئيس الوزراء استقبال رسمى لدى وصوله مطار ماركا العسكرى، حيث كان فى استقباله رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، حيث استعرض حرس الشرف الذى اصطف لتحيته وعزفت الموسيقى السلامين الجمهورى المصرى والملكى الأردنى.

ويرافق محلب وفد وزارى يضم وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل، والكهرباء الدكتور محمد شاكر، والنقل المهندس هانى ضاحى، والقوى العاملة ناهد العشرى، والتجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور إلى جانب وزيرة التعاون الدولى الدكتورة نجلاء الأهوانى التى ترأست أمس الثلاثاء الاجتماعات التحضيرية عن الجانب المصرى.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء كذلك من الجانب الأردنى وزراء التخطيط والتعاون الدولى عماد فاخورى، والعمل الدكتور نضال القطامين/رئيس بعثة الشرف، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف، والدولة لشئون الإعلام وزير الخارجية بالوكالة الدكتور محمد المومنى، والنقل الدكتورة لينا شبيب، والصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلى، وأمين عمان الكبرى عقل بلتاجى إضافة إلى سفيرى البلدين بشر الخصاونة وخالد ثروت.

ومن المقرر أن يعقد محلب جلسة مباحثات مع النسور يتناولان خلالها بحث سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات وخاصة العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتعاون فى مجالات الطاقة علاوة على بحث التنسيق السياسى والأمنى والجهود الإقليمية لمواجهة الإرهاب.

- محلب يغادر إلى الأردن على رأس وفد وزارى لترؤس أعمال اللجنة المشتركة