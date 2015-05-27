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اليوم.. السيسى يجتمع بالأحزاب ويلتقى شيخ الأزهر ووزراء المياه العرب

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اليوم.. السيسى يجتمع بالأحزاب ويلتقى شيخ الأزهر ووزراء المياه العرب اليوم.. السيسى يجتمع بالأحزاب ويلتقى شيخ الأزهر ووزراء المياه العرب
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأربعاء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس السيسى اليوم أيضا الوزراء المُشاركين بمؤتمر وزراء المياه العرب، كما يجتمع مع مجموعة من رؤساء الأحزاب السياسية.

كانت الأحزاب السياسية أعلنت تلقيها دعوة من الرئاسة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمرة الثانية منذ توليه رئاسة الجمهورية، موضحة أنها ستعرض على الرئيس مبادرة المشروع الموحد للانتخابات، والمستجدات الداخلية والخارجية والمشهد السياسى الحالى.


>حزب الإصلاح والنهضة: سنناقش السيسى فى مبادرة المشروع الموحد للانتخابات

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