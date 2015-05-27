سلطات المطار تحبط محاولة مصريين تهريب 100 ألف ريال و85 ألف يورو

أحبطت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، محاولة راكبين مصريين تهريب 85 ألف يورو إلى دبى، والثانى 100 ألف ريال سعودى قبل سفره إلى ينبع، وذلك بالمخالفة لقوانين انتقال النقد الأجنبى، والتى تسمح للراكب بحيازة 10 آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأخرى.

وأوضح مصدر بالمطار، أنه تم ضبط الراكب عبد العزيز م ص أثناء سفره على طائرة طيران نسمة المتجهة إلى ينبع وبحوزته 100 ألف ريال سعودى و85 ألف يورو مع الراكب المصرى بدار ج م قبل سفره على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى دبى.

وتم إخطار العميد أيمن عبد الفتاح مدير إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة، وأمر اللواء علاء الدين على مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، والذى أمر بتحرير محضر بالواقعتين واتخاذ الإجراءات اللازمة.



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