ترحيل 39 سودانيا و6 عراقيين بعد اعتقالهم لمحاولتهم التسلل إلى إيطاليا

قامت سلطات مطار القاهرة بترحيل 39 سودانيا و6 عراقيين إلى بلادهم، بعد أن تم اعتقالهم الأسبوع الماضى أثناء محاولتهم التسلل إلى السواحل الإيطالية على مركب صيد من غرب الإسكندرية.

وصرحت مصادر أمنية مسئولة بمطار القاهرة بأنه تم اعتقال هؤلاء الأشخاص أثناء محاولتهم التسلل إلى إيطاليا على مركب صيد مع العشرات من المصريين وتم الاتصال بسفارتى السودان والعراق لإصدار وثائق سفر لبعض المرحلين الذين كانوا لا يحملون أى وثائق.

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