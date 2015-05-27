فشل محاولتى إرهابيين استهداف قوة أمنية بالعريش

فشلت مجموعة إرهابية فى العريش فى محاولتيها استهداف قوات الشرطة أثناء عمليات تأمين مدينة العريش.

وقال مصدر أمنى إن مجهولين زرعوا عبوتين ناسفتين على طريق القوات فى منطقتى جنوب العريش، وتم تفجيرها أثناء سير القوات وانفجرت إحداها أثناء سير مدرعة بالقرب منها دون أن تصيبها، وانحرفت المدرعة وهو ما تسبب فى إصابة اثنين من قواتها بسحجات نتيجة فقد توازنهم، وهم أمين شرطة جمال السيد من المنوفية، وأصيب بخلع فى الكتف والشرطى فرج رياض بسحجات.

وانفجرت عبوة أخرى دون أن تسبب أى خسائر فى ذات المنطقة.

وداهمت قوة أمنية فجر اليوم حى الصفا بحثا عن منفذى العملية ولاتزال القوات تحاصر المنطقة.