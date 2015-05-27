الخضراوات والفاكهة تحميك من الإصابة بفقدان السمع

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة فلوريدا الأمريكية عن نتائج جديدة ومثيرة للغاية، حيث أشارت أن تناول 5 حصص غذائية من الخضراوات والفواكه يساهم فى الوقاية من الإصابة بفقدان السمع أو الصمم.

وكشفت النتائج التى شملت 2366 شخصا أن تناول 5 حصص غذائية من الخضراوات والفواكه والأطعمة الغنية بالألياف بشكل يومى منتظم يحد من الضرر والتلف الذى يصيب العصب السمعى، ويتعرض له العديد من الأشخاص.

وأكد الباحثون فى الوقت نفسه أن اتباع حمية غذائية صحية لا يساهم فى علاج الأشخاص المصابين فعلاً بالصمم أو فقدان السمع، وإنما يقتصر دورها على الوقاية فقط من تلف العصب السمعى.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "International Journal of Audiology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس والعشرين من شهر مايو الجارى.