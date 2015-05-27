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لو أنت صحفى ومصور ونازل فى الحر.. خد فى شنطتك خيار ومياه وغطى راسك

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لو أنت صحفى ومصور ونازل فى الحر.. خد فى شنطتك خيار ومياه وغطى راسك لو أنت صحفى ومصور ونازل فى الحر.. خد فى شنطتك خيار ومياه وغطى راسك
تعد مهنة الصحافة من أصعب المهن التى تتطلب الكثير من الحركة تحت أى طقس وظروف سواء كان الطقس باردا أو شديد الحرارة، ونظرا لموجة الحر التى ستشهدها البلاد لمدة يومين، واضطرار الكثير من الصحفيين والمصورين طبقا لظروف عملهم الميدانى التعرض لحرارة الجو الشديدة، فيجب اتخاذ عدد من الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بضربة الشمس أو حدوث أى مضاعفات.

وحول هذا يقدم الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، بعض النصائح للصحفى والمصور أثناء تجوله فى الشوارع فى موجة الحر وما يجب أن يأخذه معه أثناء تجوله فى الشارع فى حقيبته الصغيرة، ومنها:
>1- ينصح بوضع طاقية أو غطاء على الرأس للحد من أشعة الشمس، وينصح أن يحتمى الصحفى أو المصور فى مكان ضل بين فترة وأخرى، وذلك لأخذ قسط من الراحة.
>2- تناول الماء بكثرة وذلك للحد من حدوث جفاف.
>3- الإكثار من تناول الخضراوات وخاصة الخيار لأنه غنى بالماء.
>4- ينصح بتجنب تناول العصائر لأنها تزيد من الشعور بالعطش.
>5- يمكنك تناول العرقسوس لأنه يمنع الإحساس بالعطش، ولكن لمن يعانى من ارتفاع فى ضغط الدم عليه تجنب تناوله.
>6- يمكنك ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة والقطنية.

وأخيرا ينصح رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، بضرورة ارتداء الملابس الداخلية القطنية وخاصة الفانلة تحت القمصان، وذلك لأنها تساعد على امتصاص العرق وترطيب الجسم.

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مصر 365