للعمال.. 10 نصائح للوقاية من حرارة الجو أهمها تجنب اللحوم والسكريات

نظرا لتحذير هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجة الحرارة اليوم، والتى قد تتسبب فى حدوث مضاعفات تؤثر على الصحة، وخوفا على صحة المواطنين والعمال، يقدم الدكتور مدحت ثابت استشارى أمراض المخ والأعصاب بعض النصائح للعمال والسائقين وكل من يتعرضون لحرارة الجو المرتفعة بسبب طبيعة عملهم، لتجنبهم حدوث المضاعفات منها.

1- شرب كميات كبيرة من السوائل .

>2- خذ وقتا من الراحة .

>3- عدم تعرض مرضى الضغط العالى، للحرارة المرتفعة والخروج من المنزل.

>4- الامتناع عن تناول اللحوم والدهون والمقليات، والتى تعد من المصادر الغنية بالطاقة وتساعد على إفراز الكثير من العرق ورفع حرارة الجسم.

>5- تغطية الرأس وغسيل الوجه بكمادات باردة.

>6- عدم العمل بأماكن مغلقة.

>7- الإقلال من تناول السكريات، لأنها تزيد من الطاقة بالجسم وترفع من معدلات الحرارة به وإفراز الكثير من العرق مما يؤدى إلى الجفاف .

>8- الاعتماد على الخضروات والفاكهة وتناول الجبن والزبادى.

>9- الإكثار من تناول الموالح، لأنها تحافظ على الماء فى الجسم .

>10- من الضرورى الحذر لأنه يمكن التعرض لضربة الشمس حتى عند التواجد فى مكان ضل، فمن الضرورى الانتباه فى حالة تعرضهم للإغماء أو الشعور بالصداع بتناول بعض الأدوية الخاصة بعلاج ضربة الشمس.