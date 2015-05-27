أخبار عاجلة

وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تموين أسيوط يتمكن من ضبط ٣٢ طن قمح فاسد

Google+ Print
تموين أسيوط يتمكن من ضبط ٣٢ طن قمح فاسد تموين أسيوط يتمكن من ضبط ٣٢ طن قمح فاسد
تمكن ضباط مباحث بالاشتراك مع مديريتى التموين والصحة من القبض على 4 متهمين بحوزتهم ٣٢ طن قمح فاسد وبه ديدان وسوس وحشرات حية.

كانت قوات الأمن وضباط مباحث التموين قد ألقوا القبض على المتهم ع. أ. ع سائق ومقيم طما سوهاج ويرافقه المدعو م. س. ل تاجر غلال ومقيم طما سوهاج، وذلك حال قيامهما بتوريد عدد (23 طنا) من الأقماح المحلية غير الصالحة بشونة مطاحن الوسطى الكائنة بنزلة عبد اللاه بأسيوط، محملة على متن السيارة رقم 50611 نقل أسيوط والتى تبين من مناظرتها بمعرفة اللجان المختصة بأنها تنتشر بها الحشرات الحية والسوس والشوائب وهى أقماح قديمة من أعوام سابقة.

كما تمكنت القوات من ضبط المتهم م. ح. خ سائق ومقيم بندر ديروط ويرافقه المدعو أ. ن. ح تاجر غلال ومقيم بندر ديروط، وذلك حال قيامهم بتوريد عدد (9 أطنان) من الأقماح المحلية غير الصالحة بشونة بنك التنمية والائتمان الزراعى بديروط، محملة على متن سيارة والتى تبين من مناظرتها بمعرفة اللجان المختصة بأنها تنتشر بها الحشرات الحية والسوس والشوائب وهى أقماح قديمة من أعوام سابقة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري