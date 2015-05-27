تموين أسيوط يتمكن من ضبط ٣٢ طن قمح فاسد

تمكن ضباط مباحث التموين بالاشتراك مع مديريتى التموين والصحة من القبض على 4 متهمين بحوزتهم ٣٢ طن قمح فاسد وبه ديدان وسوس وحشرات حية.

كانت قوات الأمن وضباط مباحث التموين قد ألقوا القبض على المتهم ع. أ. ع سائق ومقيم طما سوهاج ويرافقه المدعو م. س. ل تاجر غلال ومقيم طما سوهاج، وذلك حال قيامهما بتوريد عدد (23 طنا) من الأقماح المحلية غير الصالحة بشونة مطاحن مصر الوسطى الكائنة بنزلة عبد اللاه بأسيوط، محملة على متن السيارة رقم 50611 نقل أسيوط والتى تبين من مناظرتها بمعرفة اللجان المختصة بأنها تنتشر بها الحشرات الحية والسوس والشوائب وهى أقماح قديمة من أعوام سابقة.

كما تمكنت القوات من ضبط المتهم م. ح. خ سائق ومقيم بندر ديروط ويرافقه المدعو أ. ن. ح تاجر غلال ومقيم بندر ديروط، وذلك حال قيامهم بتوريد عدد (9 أطنان) من الأقماح المحلية غير الصالحة بشونة بنك التنمية والائتمان الزراعى بديروط، محملة على متن سيارة والتى تبين من مناظرتها بمعرفة اللجان المختصة بأنها تنتشر بها الحشرات الحية والسوس والشوائب وهى أقماح قديمة من أعوام سابقة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.