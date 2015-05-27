حزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية ينظم فعالية ضد التطرف بمدينة فايد

قال الدكتور إبراهيم شوقى المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار أنه فى إطار حملة الحزب تحت عنوان (وطن ضد التطرف..وطن حر) واصلت أمانة حزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية برئاسة المهندس جورج وهبة أمين عام الحزب وعضو الهيئة العليا، تنظيم فعالياتها الجماهيرية أمس الثلاثاء بمدينة فايد ونظم الفعالية محمد غنام مرشح حزب المصريين الأحرار عن دائرة فايد حيث بدأت بعقد ندوة تثقيفية للجمهور بالمركز الثقافى بفايد.

وأشار شوقى إلى أن الندوة دارت حول أهمية حملة الحزب فى مواجهة ظاهرة التطرف وأسبابها وتم أثناء الندوة الاتفاق على تعاون ودعم الحزب لفريق شباب مبادرة (ارسم حلمك) للتنمية المجتمعية بفايد فى مشروعاتهم الثقافية والتنموية.

وعقب الندوة أجرى شباب الحزب مقابلات مع الجمهور بميادين وأسواق فايد وملأ استبيان معهم حول مفهوم التطرف بكل أنواعه وأسباب وطرق مواجهة الظاهرة مع توزيع مطبوعات توعويه لمواجهة خطر انتشارها.

حضر الفاعلية آمال رزق الله مرشح الحزب عن قائمة (فى حب مصر) وهانى تادرس مرشح الحزب عن دائرة مدينة الإسماعيلية واللواء نبيل رشدى مسئول لجنة الانضباط الحزبى والعميد محمد القصاص مسئول لجنة العلاقات العامة ومنى سيد أحمد مسئول لجنة التواصل الجماهيرى وإيهاب موسى مسئول لجنة ذوى الاحتياجات الخاصة ورامى عويضة المسئول الإدارى وأعضاء لجنة الشباب بالحزب منى معتوق وفيفيان عباد وأحمد النمر ومحمد البعلى وعدد من أعضاء جمعية الصم والبكم بمحافظة الإسماعيلية.

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