محافظ الأقصر يصدر قرارات لحل أزمات المواطنين خلال الفترة المقبلة

أصدر الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر عن إصداره عدة قرارات تهدف إلى تنظيم سير العمل فيما يحقق الصالح العام، حيث قرر توجيه القيادات المعنية بالعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، والفترة المسائية من السابعة مساءً وحتى الحادية عشر ليلا مع مراعاة وجود غرفة طوارئ فى مجلس المدينة والمجلس القروى على مدار 24 ساعة، وفتح غرف العمليات لتلقى بلاغات المواطنين والاستجابة لها والعمل على حلها خلال 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

كما وجه المحافظ القيادات المعنيين بتخصيص ساعتين يومياً صباحاً ومساءً لمقابلة المواطنين، وعقد اليوم المفتوح بالتناوب بين القرى المختلفة، وعدم الاقتصار على عقده فى المراكز أو المدن فقط، مع إعداد تقارير أسبوعية بالمقابلات مع المواطنين والمشكلات التى تم حلها ووضع تصور لها وعرضها عليه أسبوعياً أو يومياً إذا اقتضت الحاجة.

وكلف المحافظ بالتنسيق مع المديريات والإدارات بالمراكز والمدن والقرى للتأكد من وصول الخدمات للمواطنين وتذليل الصعوبات والعمل على حل المشاكل، مشددا على الاستجابة لكل المكاتبات والتكليفات خلال 48 ساعة على الأكثر، والمرور الدورى على كل القطاعات الخدمية والتأكد من انتظام العمل بها وإبلاغ مدير المتابعة الميدانية فى حالة رصد أى مخالفات.

كما كلف المحافظ الأجهزة المختصة بإزالة أى تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها فى المهد موجها رؤساء المدن والقرى بمصادرة أى معدات أو مواد تستخدم فى البناء فى المواقع والأدوار المخالفة وإحالة من يخالف ذلك للمسائلة القانونية.