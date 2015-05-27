أخبار عاجلة

وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الأقصر يصدر قرارات لحل أزمات المواطنين خلال الفترة المقبلة

Google+ Print
محافظ الأقصر يصدر قرارات لحل أزمات المواطنين خلال الفترة المقبلة محافظ الأقصر يصدر قرارات لحل أزمات المواطنين خلال الفترة المقبلة
أصدر الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر عن إصداره عدة قرارات تهدف إلى تنظيم سير العمل فيما يحقق الصالح العام، حيث قرر توجيه القيادات المعنية بالعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، والفترة المسائية من السابعة مساءً وحتى الحادية عشر ليلا مع مراعاة وجود غرفة طوارئ فى مجلس المدينة والمجلس القروى على مدار 24 ساعة، وفتح غرف العمليات لتلقى بلاغات المواطنين والاستجابة لها والعمل على حلها خلال 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

كما وجه المحافظ القيادات المعنيين بتخصيص ساعتين يومياً صباحاً ومساءً لمقابلة المواطنين، وعقد اليوم المفتوح بالتناوب بين القرى المختلفة، وعدم الاقتصار على عقده فى المراكز أو المدن فقط، مع إعداد تقارير أسبوعية بالمقابلات مع المواطنين والمشكلات التى تم حلها ووضع تصور لها وعرضها عليه أسبوعياً أو يومياً إذا اقتضت الحاجة.

وكلف المحافظ بالتنسيق مع المديريات والإدارات بالمراكز والمدن والقرى للتأكد من وصول الخدمات للمواطنين وتذليل الصعوبات والعمل على حل المشاكل، مشددا على الاستجابة لكل المكاتبات والتكليفات خلال 48 ساعة على الأكثر، والمرور الدورى على كل القطاعات الخدمية والتأكد من انتظام العمل بها وإبلاغ مدير المتابعة الميدانية فى حالة رصد أى مخالفات.

كما كلف المحافظ الأجهزة المختصة بإزالة أى تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها فى المهد موجها رؤساء المدن والقرى بمصادرة أى معدات أو مواد تستخدم فى البناء فى المواقع والأدوار المخالفة وإحالة من يخالف ذلك للمسائلة القانونية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365